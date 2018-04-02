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Названа дата начала слушаний по делу Левашова в США
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Адвокат россиянина Левашова назвал дату начала слушаний в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Vivian Seefeld
Суд в США над гражданином РФ Петром Левашовым, обвиняемым в киберпреступлениях, начнется в декабре 2018 года, сообщил его адвокат Игорь Литвак.
"Суд присяжных предварительно назначен на 3 декабря", — сказал Литвак, отметив, что такой большой срок подготовки к процессу является обычной практикой по таким "сложным случаям".
По его словам, до этого времени должно пройти несколько процедурных судебных заседаний, первое из которых запланировано на начало июня.
Адвокат пояснил, что до начала суда присяжных сторона обвинения и сторона защиты должны обменяться своими доказательствами по делу. "С учетом полученных данных нами в ближайшие месяцы будет выбрана стратегия защиты", — сказал Литвак, напомнив, что россиянин не признает себя виновным.
Говоря об условиях содержания Левашова в тюрьме в штате Коннектикут, адвокат сказал, что они нормальные и жалоб от его подзащитного не поступало. Ранее в феврале лишь после вмешательства российских дипломатов Левашова перевели из изолятора в зону общего содержания.
Левашов был задержан по запросу США испанской полицией в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Тогда же американские власти заочно предъявили ему обвинение. В начале февраля 2018 года Левашова передали в США. Россиянина обвиняют в создании сети зараженных компьютеров при помощи вируса "Kelihos", краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве.
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