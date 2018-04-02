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Суд над российским программистом Левашовым в США перенесён на декабрь 2018 года
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Суд над российским программистом Левашовым в США перенесён на декабрь 2018 года 

RT на русском 54 минуты назад
Суд над российским программистов Петром Левашовым, который находится в американской тюрьме, перенесён на 3 декабря 2018 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на адвоката россиянина Игоря Литвака. При этом юрист отметил, что прокуратура всё ещё не предоставила доказательств вины задержанного. «Суд пройдет в штате Коннектикут и может продлиться несколько месяцев, а то и лет. Таким образом, вынесение вердикта стоит ожидать только в 2019 году, а может, и позже. Судья отложил начало процесса из-за сложности дела. Ни защита, ни прокуратура не готовы начинать в апреле», — рассказал Литвак.
Он добавил, что «сторона обвинения до сих пор не предоставила никаких доказательств вины» Левашова.
«К сожалению, США сейчас зачастую необоснованно арестовывают россиян по всему миру. Мы будем добиваться освобождения Петра и его возвращения на родину», — отметил адвокат.
Ранее в генеральном консульстве России в Нью-Йорке заявили, что условия содержания Петра Левашова в американской тюрьме улучшены.
США обвиняют программиста в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры граждан Соединённых Штатов и торговал паролями к ним.
Он был задержан в Барселоне в апреле 2017 года и впоследствии экстрадирован из Испании в США.
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