Американцев губят теории заговора и вера в поедание детей

Американские конспирологи всегда отличались изобретательностью. Большинство теорий заговора так или иначе происходят из США . Интернет стал благодатной почвой для их распространения. «Лента.ру» вспоминает, к каким последствиям они приводили в реальном мире, и рассказывает, когда грянет «Буря», а Дональд Трамп введет в США военное положение.

За расу

В этом многоэтажном здании могло находиться около двух тысяч человек, и все они могли погибнуть. 19 апреля 1995 года у стен административного здания имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити прогремел мощный взрыв, в результате которого рухнула одна стена. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили полуразрушенное здание, рядом с которым зияла воронка размером с плавательный бассейн. Над руинами поднимался черный дым, горели припаркованные рядом автомобили.

АР

Это был крупнейший на территории США террористический акт до падения башен-близнецов Всемирного торгового центра в сентябре 2001 года. Погибли 168 человек, в том числе дети, более 680 пострадали — цифры казались кошмарными. В течение нескольких дней после трагедии всевозможные аналитики и эксперты рассуждали о том, как и почему это случилось, и сходились во мнении: во всем виноваты ближневосточные террористы. Потому что кому еще это могло понадобиться?

Вскоре, однако, выяснилось, что ближневосточные террористы тут совершенно ни при чем. Одним из террористов, подкативших минивэн со взрывчаткой к зданию, оказался Тимоти Маквей , которого через несколько часов после взрыва поймали на шоссе за управление автомобилем без номеров, и обнаружили при нем незарегистрированное оружие.

Маквей служил в армии, принимал участие в военной операции в Персидском заливе. После увольнения он думал, что найти достойную работу на гражданке ему будет проще простого, однако это оказалось не так. Этот факт сильно обозлил Маквея и заставил его искать объяснения тому, что таким «хорошим белым парням», как он, не везет в жизни. Причину он нашел очень скоро: федеральное правительство, участвующее в еврейском заговоре против белых христиан.

Он сочувствовал всевозможным неонацистским движениям, в том числе «Арийским нациям» — группировке, лидер которой вещал о том, что «наша раса проиграла Вторую мировую жидам». Кроме того, он увлекался оружием, религией и считал, что существующую власть необходимо скинуть, устроив вооруженное восстание. Ключевую роль в его радикализации сыграла книга Уильяма Пирса «Дневники Тернера», которая как раз описывала такой сценарий развития событий.

Этот роман представляет собой описание действий небольшой вымышленной группы «патриотов», которая смогла сбросить «иго» правительства Соединенных Штатов. Жадные и злобные евреи, заседающие в нем, приняли акт о конфискации оружия у населения США и загнобили белых людей идеями толерантности и равенства. Способ борьбы в книге был описан вполне конкретный: минировать и взрывать административные здания, устраивая теракты и хаос и подготавливая общественное мнение к грядущему перевороту. Этой инструкцией и воспользовались Маквей с подельниками.

Кто знает, осуществил ли бы он свой план сейчас, в век интернета. С одной стороны, сеть предоставляет богатые возможности для распространения самых разных теорий заговора. С другой — люди, получающие быстрый доступ к такой информации, чувствуют себя частью огромной системы «искателей правды» и менее склонны сбиваться в радикальные группировки в реальном мире.

Пицца и дети

Сеть полна теорий заговора разной степени безумия: тут и рептилоиды, и старые добрые «Протоколы сионских мудрецов», и пришельцы, и мировое правительство. Если бы эти теории оставались во всевозможных темных уголках интернета, где о них говорят преимущественно в шутку, было бы ничего, однако некоторые сценарии с удовольствием подхватывают американские консервативные медиа, такие как телеканал Fox News , славящийся тем, что его каждый день по нескольку часов смотрит президент США Дональд Трамп.

Это случилось с так называемым «пиццагейтом» — конспирологической теорией, появившейся во время президентской избирательной кампании 2016 года. Чета Клинтонов и другие члены американской Демократической партии якобы организовали кружок педофилов, занимающийся доставкой детей в подвалы одной из сетевых пиццерий, где устраивались массовые оргии с участием известных либералов.

Теория зародилась на анонимном форуме 4chan и достаточно быстро распространилась по интернету. Источником ее были утекшие в сеть почтовые сообщения менеджера избирательной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты . Пользователи форума искали в них кодовые слова, которые, по их мнению, можно было связать с педофилией и сатанинскими ритуалами.

К «пиццагейту» быстро присовокупили множество других событий, одно из них охотно подхватил канал Fox News. В 2016 году прямо на улице был убит Сет Рич, сотрудник комитета Демократической партии. Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили его еще живым. Он скончался по дороге в больницу. С его руки пытались стащить часы, но бумажник вынуть из кармана не успели. Убийц так и не нашли. Казалось бы, ничем не примечательное преступление, но конспирологи сразу же нашли мотив: это Сет Рич слил почту Подесты Wikileaks , а проклятые демократы, стало быть, за это его шлепнули! Именно эту версию в течение нескольких месяцев излагали американской консервативной публике ведущие комментаторы Fox News.

Распространение этой информации не только повлияло на общественное сознание, но и привело к последствиям в реальном мире. 4 декабря 2016 года 29-летний житель штата Северная Каролина Эдгар Мэддисон Уэлч выехал из родного города Солсбери в Вашингтон, прихватив с собой три штурмовых винтовки, ворвался в пиццерию Comet Ping Pong и начал стрелять.

Уэлч искал детей, запертых в подвале в ожидании оргии с Клинтонами и их подельниками, но так и не нашел — в том числе потому, что подвала в пиццерии просто не было. Зато он насмерть перепугал сотрудников заведения. Когда его задержали, он оправдывался тем, что принял «неразумное решение на основе неподтвержденной информации», но никак не мог оставить детей в беде. Теперь Уэлч проведет четыре года в тюрьме и оплатит пиццерии ущерб.

Буря! Скоро грянет буря!

Шумиха, связанная с «пиццагейтом», постепенно улеглась. Консервативные телеведущие нехотя принесли извинения за то, что распространяли откровенную дезинформацию. Однако в последнее время в интернете набирает популярность новая конспирологическая теория под тревожным названием «Буря» (Storm).

У нее много общего с «пиццагейтом»: тут и тайные кружки, и кружки педофилов-сатанистов из Демократической партии, и, конечно же, всевозможные параноидальные умозаключения, основанные на извращенной логике трактовки информации. Но «Бурю» от «пиццагейта» отличает прежде всего масштаб.

Началась она 28 октября 2017 года, как и положено, с доски анонимного форума 4chan /pol., на котором появился тред, озаглавленный «Затишье перед бурей». Эта фраза — прямая цитата Дональда Трампа, который произнес ее на одном из мероприятий перед журналистами. «Затишье перед чем?» — спросили представители прессы. «Скоро узнаете!» — таинственно пообещал президент.

Автором этого поста был некто Q, который утверждал, что является сотрудником администрации Трампа с уровнем доступа Q (отсюда и ник). Он обещал предоставлять посетителям 4chan «крупицы информации» о большом тайном плане президента — постепенно, по частям. Свои слова Q подкрепил предсказанием: Трамп во время Дня малого бизнеса напишет твит со словом «мелкий». Также он разместил сделанные с высоты полета фотографии островов, мимо которых пролетал в тот день президент. Интернет-сообщество тут же заключило, что их сделали именно с борта президентского лайнера.

Итак, в чем же заключается план Трампа? По словам Q, президент никогда не вступал в сговор с Россией , а спецпрокурор Роберт Мюллер расследует вовсе не его связи с нашей страной. Информатор утверждал, что по-настоящему Мюллер изучает пророссийские связи Хиллари Клинтон и Барака Обамы , жадных до денег глобалистов, которые будут служить тому, кто больше заплатит. Разумеется, они еще и педофилы и детоубийцы. Почему — тут мнения разнятся: одни утверждают, что все дело в сатанизме, другие разрабатывают побочную теорию, в которую органично вписываются ЦРУ и шантаж.

Что касается Трампа, который не так давно сам себя называл «очень стабильным гением», он разгадал заговор демократов еще в то время, когда был кандидатом в президенты. После этого он, благодаря своему гению, разработал хитрый план: убедил всех в своей любви к Путину и в том, что он готов сотрудничать с Россией. Зачем? Чтобы привлечь третью сторону к расследованию бесчинств либералов, ведь все государственные органы коррумпированы!

И этот план уже дает плоды. Клинтоны, Обама, Подеста, сенатор-республиканец Джон Маккейн и многие другие, согласно данным Q, либо уже арестованы Мюллером и носят специальный браслет, позволяющий отслеживать их перемещения, либо им вскоре будут предъявлены обвинения. Досье бывшего британского шпиона Кристофера Стила на Трампа — фальшивка, проплаченная Клинтон и Обамой. Кроме того, стрельба на кантри-фестивале в Лас-Вегасе, унесшая десятки жизней, — тоже их рук дело, и все это связано с договором между Клинтон и правительством Саудовской Аравии

Когда же, наконец, Трампа и республиканцев полностью оправдают, а злодеев-демократов упекут за решетку? Сначала Q обещал, что это случится 1 ноября 2017 года и будет сопровождаться проплаченными митингами и беспорядками, организованными сторонниками либералов, однако президент введет военное положение и жестко подавит бузотеров при помощи армии. Ничего такого 1 ноября не произошло, но Q и его паству это совершенно не смутило. Теория не теряет своей популярности, а ее последователи производят огромное количество видеосюжетов с объяснениями той или иной ее части, которые публикуют на YouTube.

«Буря» пока еще не добралась до Fox News, однако популярные конспирологи, ведущие известные каналы в YouTube — например, Алекс Джонс с его Infowars, — активно ее продвигают, так что некоторые ее части наверняка доберутся до мейнстрима. А это значит, что она дойдет не только до президента, который пока не подозревает, насколько он умный и прозорливый, но и до Конгресса США

Ход дальнейших событий легко представить. В прошлом году конгрессмен-республиканец Пол Гогсар рассказал изданию Vice News, что, по его мнению, Джордж Сорос — человек, переживший холокост, — заплатил неонацистам, устроившим марш в Шарлотсвилле, чтобы дискредитировать Трампа. Это очевидно абсурдное заявление активно распространял канал Infowars, который смотрят многие члены республиканской партии. Так что серьезных дискуссий о «Буре» ждать осталось недолго.