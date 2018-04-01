Афганский спецназ заподозрили в поставках талибам американского спецоборудования

По предположению источников, талибы покупают американское оборудование на черном рынке. При этом источники не исключили, что оказавшаяся у талибов техника позднее попадает к боевикам террористических группировок и используется в зонах конфликтов вне Афганистана , передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

В статье отмечается, что приборы ночного видения стали поставляться в Афганистан с 2016 года, причем американское командование долгое время ограничивало доступ к высокотехнологичному оборудованию, предоставляя его только афганским спецподразделениям, из опасений, что из-за коррупции в рядах афганской силовиков оборудование окажется у боевиков.

Напомним, 6 марта Госдеп не исключил прямых переговоров США с талибами.