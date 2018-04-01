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Афганский спецназ заподозрили в поставках талибам американского спецоборудования
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Афганский спецназ заподозрили в поставках талибам американского спецоборудования 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Афганский спецназ после задания против движения «Талибан» не смог вернуть американским военным 49 приборов ночного видения, стоимость каждого из которых оценивается в 3 тыс. долларов; источники в Пентагоне полагают, что произведенное в США оборудование попало в руки боевиков, сообщает New York Times.
По предположению источников, талибы покупают американское оборудование на черном рынке. При этом источники не исключили, что оказавшаяся у талибов техника позднее попадает к боевикам террористических группировок и используется в зонах конфликтов вне Афганистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
В статье отмечается, что приборы ночного видения стали поставляться в Афганистан с 2016 года, причем американское командование долгое время ограничивало доступ к высокотехнологичному оборудованию, предоставляя его только афганским спецподразделениям, из опасений, что из-за коррупции в рядах афганской силовиков оборудование окажется у боевиков.
Напомним, 6 марта Госдеп не исключил прямых переговоров США с талибами.
Ранее командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявлял, что движение «Талибан» не садится за стол переговоров с афганским правительством, так как уверено в своей победе.
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