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Президент США Д. Трамп рекомендовал отказаться от сделки по программе DACA
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Президент США Д. Трамп рекомендовал отказаться от сделки по программе DACA 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Вашингтон, 1 апреля /Синьхуа/ — Президент США Дональд Трамп сегодня рекомендовал отказаться от сделки для легализации статуса сотен тысяч «мечтателей» — неучтенных иммигрантов, которые были привезены в США в детском возрасте.
"Больше никаких соглашений по DACA!" — написал Д. Трамп сегодня утром в «Твиттере». Программа «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» /DACA/ была принята администрацией экс-президента Барака Обамы и защищает «мечтателей» от депортации.
Д. Трамп прекратил действие данной программы прошлой осенью, но дал законодателям шесть месяцев для представления окончательного решения. —0—
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