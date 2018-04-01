Президент США Д. Трамп рекомендовал отказаться от сделки по программе DACA

Вашингтон, 1 апреля / Синьхуа / — Президент США Дональд Трамп сегодня рекомендовал отказаться от сделки для легализации статуса сотен тысяч «мечтателей» — неучтенных иммигрантов, которые были привезены в США в детском возрасте.

"Больше никаких соглашений по DACA!" — написал Д. Трамп сегодня утром в «Твиттере». Программа «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» /DACA/ была принята администрацией экс-президента Барака Обамы и защищает «мечтателей» от депортации.

Д. Трамп прекратил действие данной программы прошлой осенью, но дал законодателям шесть месяцев для представления окончательного решения. —0—