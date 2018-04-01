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Трамп рассказал о смехе мексиканцев над глупыми иммиграционными законами США
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Трамп рассказал о смехе мексиканцев над глупыми иммиграционными законами США 

RT на русском 28 минут назад
Фото: RT на русском
Президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на нелегальных мигрантов из Мексики и заявил, что мексиканцы смеются над глупыми иммиграционными законами США. «Мексика делает очень мало, если вообще ничего, для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через её южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп заявлял, что Соединённые Штаты выйдут из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), если его условия не будут пересмотрены. Также Трамп неоднократно высказывался за строительство стены на границе США и Мексики.
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