Трамп рассказал о смехе мексиканцев над глупыми иммиграционными законами США

Президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на нелегальных мигрантов из Мексики и заявил, что мексиканцы смеются над глупыми иммиграционными законами США. «Мексика делает очень мало, если вообще ничего, для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через её южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что Соединённые Штаты выйдут из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), если его условия не будут пересмотрены. Также Трамп неоднократно высказывался за строительство стены на границе США и Мексики.