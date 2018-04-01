Трамп: Мексика смеется над законами США

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Мексику за бездействие в отношении потока мигрантов и наркотиков в США. Об этом он написал в твиттере.

"Мексика почти совсем ничего не делает, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!", — написал Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал американские города, укрывающие мигрантов.