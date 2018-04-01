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Трамп призвал республиканцев не вести больше переговоров по миграционной реформе
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Трамп призвал республиканцев не вести больше переговоров по миграционной реформе 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в своем Twitter призвал республиканцев принимать жесткие законы по борьбе с нелегальной миграцией, не добиваясь поддержки со стороны демократов.
По его словам, на сегодняшний день сотрудникам пограничной службы «не позволено надлежащим образом выполнять свою работу на границе из-за смехотворных либеральных законов», принятых демократами, которые позволяют отпускать нарушителей. " [Ситуация] становится все опаснее. Идут «караваны». Республиканцы должны применить ядерный вариант, чтобы принять жесткие законы", — убежден американский лидер.
Под «ядерным вариантом» подразумевается процедура, которая позволяет партии, контролирующей большинство мест в Сенате Конгресса США обойти правило, согласно которому законопроекты должны быть поддержаны 60 сенаторами из 100. Сейчас у республиканцев в Сенате лишь 51 голос и демократы могут блокировать их инициативы.
Более того, Трамп в воскресенье заявил, что он не намерен более идти на какие-либо сделки по защите прав мигрантов, ввезенных в США родителями-нелегалами еще несовершеннолетними. Ранее они находились под защитой программы DACA, но Трамп отменил ее, призвав Конгресс закрепить ее на законодательном уровне. Но переговоры между двумя партиями ни к чему не привели, в принятый ранее бюджет страны на 2018 год соответствующие положения включены не были. «Никакой больше сделки по DACA!» — написал Трамп в Twitter.
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