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Трамп обвинил демократов в долгом формировании своей команды
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Трамп обвинил демократов в долгом формировании своей команды 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за демократов на формирование его команды может уйти больше семи лет. Об этом политик написал в своем твиттере.
"39% процентов моих кандидатов (на должности в США — "Газета.Ru"), включая сотрудников дипмиссий, не были одобрены из-за препятствий и задержек со стороны демократов. Если ситуация не изменится, может потребоваться больше семи лет, пока эти отличные люди смогут приняться за работу. Раньше такого никогда не случалось. Позор!", — написал Трамп.
Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме могут произойти значительные кадровые перестановки. Также ранее Трамп выбрал заместителя министра финансов США.
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