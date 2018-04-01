Cенатор заявил, что Мюллер мешает Конгрессу расследовать вмешательство РФ в выборы США

"Я считаю, что Мюллера назначили спецпрокурором преждевременно, сначала нужно было дождаться завершения разбирательств в спецкомитетах по разведке [обеих палат] Конгресса. Нужно было дождаться, когда они опубликуют отчеты, чтобы широкая общественность лучше поняла, о чем вообще идет речь. Гласность в этом деле — принципиальный вопрос", — отметил сенатор.

Он обратил внимание на то, что расследование по линии Мюллера, напротив, ведется втайне от американцев. «Идет сбор информации, которая спецпрокурором не разглашается», — пояснил Джонсон.

Он ответил утвердительно на вопрос, мешает ли спецпрокурор такими методами расследованию в Конгрессе. «Да, именно так. Я испытываю тревогу еще и из-за того, что Мюллер очень близок к ФБР , а мы, помимо прочего, ведем проверку по факту разбирательства, которое ФБР ранее вело в отношении Хиллари Клинтон . Я вижу в этом проблему, так как расследование [вмешательства извне в выборы в США] нельзя поручать человеку, так тесно связанному с ФБР», — указал сенатор.

Известно, что Мюллер давно был близко знаком с Джеймсом Коми , которого президент США Дональд Трамп 9 мая 2017 года уволил с должности директора ФБР. Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно руководитель этой спецслужбы назначается на 10-летний срок.