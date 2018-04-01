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Cенатор заявил, что Мюллер мешает Конгрессу расследовать вмешательство РФ в выборы США
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Cенатор заявил, что Мюллер мешает Конгрессу расследовать вмешательство РФ в выборы США 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер своим расследованием приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года препятствует аналогичному разбирательству в Сенате Конгресса. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам верхней палаты Конгресса Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин).
"Я считаю, что Мюллера назначили спецпрокурором преждевременно, сначала нужно было дождаться завершения разбирательств в спецкомитетах по разведке [обеих палат] Конгресса. Нужно было дождаться, когда они опубликуют отчеты, чтобы широкая общественность лучше поняла, о чем вообще идет речь. Гласность в этом деле — принципиальный вопрос", — отметил сенатор.
Он обратил внимание на то, что расследование по линии Мюллера, напротив, ведется втайне от американцев. «Идет сбор информации, которая спецпрокурором не разглашается», — пояснил Джонсон.
Он ответил утвердительно на вопрос, мешает ли спецпрокурор такими методами расследованию в Конгрессе. «Да, именно так. Я испытываю тревогу еще и из-за того, что Мюллер очень близок к ФБР, а мы, помимо прочего, ведем проверку по факту разбирательства, которое ФБР ранее вело в отношении Хиллари Клинтон. Я вижу в этом проблему, так как расследование [вмешательства извне в выборы в США] нельзя поручать человеку, так тесно связанному с ФБР», — указал сенатор.
Известно, что Мюллер давно был близко знаком с Джеймсом Коми, которого президент США Дональд Трамп 9 мая 2017 года уволил с должности директора ФБР. Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно руководитель этой спецслужбы назначается на 10-летний срок.
Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса ранее в текущем месяце завершил свое разбирательство, не найдя ни одного свидетельства сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Расследование на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Мюллера. Президент и его ближайшие помощники изначально отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной борьбы. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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