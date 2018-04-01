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Ярошенко рассказал о новых издевательствах в тюрьме США
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Летчик Ярошенко рассказал о новых издевательствах в американской тюрьме 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, в последние месяцы систематически подвергается издевательствам. Об этом рассказала ТАСС его жена Виктория.
«Константин позвонил, сказал, что уже три месяца терпит издевательства со стороны нового охранника, то есть это даже не охранник, а администратор», — сказала она.
Женщина пояснила, что сотрудник постоянно проводит личные досмотры Ярошенко без объяснения причин, «из толпы выдергивает, к стенке приставляет, начинает обыскивать». По ее словам, летчик опасается, что ему могут подбросить наркотики и затем увеличить срок заключения до пожизненного.
>> Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме
Адвокат летчика Алексей Тарасов также опасается, что его подзащитному могут приписать преступления, которые он не совершал. Причиной таких действий он называет обострение российско-американских отношений. «Рано об этом говорить, потому что каких-то конкретных претензий к Константину не было, не сказали, что он что-то нарушил», — подчеркнул юрист.
Посольство России в США уже направило в администрацию тюрьмы требование обеспечить его права.
В 2011 году Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года.
Российско-американские отношения обострились на фоне «дела Скрипаля». США поддержали Великобританию, которая обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ и выслала 23 сотрудника российской дипмиссии. Вашингтон объявил персонами нон грата 60 российских дипломатов. В ответ Москва решила закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслать столько же дипломатов США.
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