Мат и кофе: задержан метнувший стакан в консульство США в Петербурге

Петербурге задержали мужчину, который бросил в здание американского генконсульства на Фурштатской улице стакан с кофе, передает РИА Новости

Инцидент произошел около 11 часов утра — мужчина, матерясь, требовал от американских дипломатов покинуть Россию и снять со здания флаг США . После того, как он метнул стакан с напитком в здание, его задержал полицейский и попросил предъявить документы. Позже молодого человека увезли сотрудники полиции.

29 марта российские власти заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение американских властей о высылке 60 российских дипломатов.