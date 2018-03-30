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Мат и кофе: задержан метнувший стакан в консульство США в Петербурге
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Мат и кофе: задержан метнувший стакан в консульство США в Петербурге 

Вести.Ru 30 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В Петербурге задержали мужчину, который бросил в здание американского генконсульства на Фурштатской улице стакан с кофе, передает РИА Новости.
Инцидент произошел около 11 часов утра — мужчина, матерясь, требовал от американских дипломатов покинуть Россию и снять со здания флаг США. После того, как он метнул стакан с напитком в здание, его задержал полицейский и попросил предъявить документы. Позже молодого человека увезли сотрудники полиции.
29 марта российские власти заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение американских властей о высылке 60 российских дипломатов.
Генконсульство США в северной столице уже начало выезд — из здания выносят коробки, мешки, разобранную мебель и грузят в автомобили, сообщает "Интерфакс".
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