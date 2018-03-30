В Петербурге мужчина бросил стакан с кофе в здание консульства США

С. - ПЕТЕРБУРГ , 30 мар — РИА Новости . Полицейский задержал мужчину, который кинул стакан с кофе в здание консульства США в Петербурге, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Около 11.00 мск по тротуару Фурштатской улицы по направлению к генконсульству США шёл мужчина, выкрикивая нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять флаг США. Проходя мимо входа в генконсульство, мужчина бросил в стену стакан из американской кофейни Starbucks , предположительно, с кофе. По требованию полицейского мужчина предъявил документы, после чего он был сопровожден внутрь здания.

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге . Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

Утром в пятницу автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генконсульства в Петербурге.