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В Петербурге мужчина бросил стакан с кофе в здание консульства США
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В Петербурге мужчина бросил стакан с кофе в здание консульства США 

РИА Новости 30 марта 2018
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Полицейский задержал мужчину, который кинул стакан с кофе в здание консульства США в Петербурге, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Около 11.00 мск по тротуару Фурштатской улицы по направлению к генконсульству США шёл мужчина, выкрикивая нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять флаг США. Проходя мимо входа в генконсульство, мужчина бросил в стену стакан из американской кофейни Starbucks, предположительно, с кофе. По требованию полицейского мужчина предъявил документы, после чего он был сопровожден внутрь здания.
В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.
В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.
Утром в пятницу автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генконсульства в Петербурге.
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