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Американский генерал рассказал о стратегии США по борьбе с ИГИЛ*
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Американский генерал рассказал о стратегии США по борьбе с ИГИЛ* 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Она предусматривает оказание помощи другим странам в борьбе с террористами.
Стратегия США по борьбе с ИГИЛ* (запрещена в РФ), помимо непосредственного присутствия в Сирии и Ираке, также предусматривает и посильную помощь в борьбе другим странам. Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США Роберт Неллер.
Генерал признал, что у США недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с террористами, и отметил, что стратегия предусматривает создание союзов с другими странами, и США обладают достаточными возможностями, чтобы помогать другим государствам эффективнее бороться с терроризмом, передают РИА Новости.
«Мир большой, поэтому в Стратегии нацбезопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств… Мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности», — заявил генерал Неллер.
Между тем, напомним, ранее президент США Дональд Трамп приписал победу над ИГИЛ* Соединенным Штатам Америки. Он заявил о победе в Сирии и победе в Ираке, и о преследовании террористов на всех территориях, на которые они распространяются.
* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.
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