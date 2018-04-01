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В США неизвестный выиграл в лотерею $520 млн
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В США неизвестный выиграл в лотерею $520 млн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В США неизвестный выиграл $521 млн в лотерее Mega Millions, сообщает Fox News.
Отмечается, что билет был приобретен в Нью-Джерси.
К настоящему моменту победитель еще не заявил свои права на деньги, его имя неизвестно.
Ранее сообщалось, что американец выиграл миллион в лотерею и узнал, что у него рак.
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