В США неизвестный выиграл в лотерею $520 млн

Отмечается, что билет был приобретен в Нью-Джерси.

К настоящему моменту победитель еще не заявил свои права на деньги, его имя неизвестно.

Ранее сообщалось, что американец выиграл миллион в лотерею и узнал, что у него рак.