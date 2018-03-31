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Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме
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Российские дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Посольство России в США обеспокоено сообщениями об издевательствах в американской тюрьме над российским летчиком Константином Ярошенко. Дипломаты потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина и намерены добиваться обеспечения его содержания в соответствии с международными стандартами, передает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения. Его обвинили в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков в страну. 28 мая 2010 года российский летчик был арестован в Либерии, откуда его доставили в США.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США россиянин отказался.
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