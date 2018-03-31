BTS номинирована в категории «Самые влиятельные люди 2018 года»

Известная корейская группа попала в список претендентов в номинации «Самые влиятельные люди года» по версии американского журнала!

Редакция журнала сам отбирает всех победителей, однако только одно место могут выбирать все желающие голосованием на сайте. Среди них значится группа BTS, которая пока лидирует в голосовании, а их главным конкурентом является нынешний президент Южной Кореи , бывший президент США Барак Обама и певица Бейонсе.

Голосование началось с марта и продлится до апреля. Проголосовать за своих кумиров можно здесь. ;