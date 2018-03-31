WSJ: Трамп заблокировал выделение $200 млн на нужды восстановления в Сирии

НЬЮ-ЙОРК , 31 марта. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп заблокировал выделение $200 млн, которые Вашингтон собирался потратить с целью содействия восстановлению в Сирии и оказания гуманитарных усилий в этой стране. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, Трамп дал распоряжение Госдепартаменту заблокировать выделение этих средств. Как сообщили источники газеты, президент принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось о том, что США привержены выделению указанной суммы.

В четверг Трамп, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут «очень скоро» уйти из Сирии. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны заботиться «другие люди». Американский лидер также пообещал, что группировка ИГ полностью утратит всю занятую ею территорию.