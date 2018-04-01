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Чехия связала выдачу «хакера» Никулина Вашингтону с компроматом на Трампа
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Чехия связала выдачу «хакера» Никулина Вашингтону с компроматом на Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Выдача обвиняемого в США в хакерстве россиянина Евгения Никулина связана со стремлением заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек.
«За выдачей Никулина скрывается стремление получить «боеприпасы» на Трампа, о союзничестве с США речь вообще не идет», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Чехия выдала США Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона.
В Белом доме в 2016 году заявляли, что задержание Никулина в Праге — это часть секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии. Никулина обвинили во взломе серверов ЦРУ.
Россиянина задержали в Праге 5 октября 2016 года чешские правоохранители совместно с представителями ФБР.
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