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В Сирии погибли двое военнослужащих коалиции США
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В Сирии погибли двое военнослужащих коалиции США 

Российская Газета 8 минут назад
Фото: Российская Газета
В результате взрыва в городе Манбидж на севере Сирии погибли двое военных коалиции, возглавляемой США. Еще пятеро были ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой зарубежные СМИ.
"Начато расследование с целью выяснить, кто несет ответственность за произошедшее, — цитирует информагентство ABC заявление представителя американского Министерства обороны полковника Райана Диллона. — У нас есть первоначальные версии, однако мы не будем их высказывать до завершения расследования".
Сообщается, что жертвами взрыва стали американец и англичанин. «С большим прискорбием мы должны подтвердить, что военнослужащий вооруженных сил Соединенного Королевства погиб в Сирии вчера в результате срабатывания самодельного взрывного устройства», — приводит телеканал Sky News слова представителя британского Министерства обороны.
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