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ABC: американские военные расследуют обстоятельства взрыва в Манбидже
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ABC: американские военные расследуют обстоятельства взрыва в Манбидже 

ТАСС 53 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Американские военные начали расследование обстоятельств взрыва в городе Манбидж на севере Сирии, в результате которого погиб американец и еще один военнослужащий из состава возглавляемой США коалиции. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на представителя министерства обороны США полковника Райана Диллона.
"Начато расследование с целью выяснить, кто несет ответственность за произошедшее, — сообщил он. — У нас есть первоначальные версии, однако мы не будем их высказывать до завершения расследования".
По данным телекомпании, в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного на обочине дороги, погибли двое военнослужащих и пятеро получили ранения. Информации о национальности второго погибшего при взрыве пока нет.
Телекомпания Fox News сообщила, что это — первый в нынешнем году случай гибели американского военнослужащего в Сирии. По данным телекомпании CBS, один военнослужащий погиб в Сирии в ноябре 2016 года при взрыве бомбы и еще по крайней мере один военнослужащий погиб в обстоятельствах, не связанных с выполнением боевых задач. США, напомнила телекомпания, впервые признали факт нахождения военнослужащих на территории Сирии в 2015 году.
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