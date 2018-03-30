Получателей виз США могут обязать предоставлять 5-летнюю историю в соцсетях

Общественное обсуждение новой инициативы Госдепа США будет идти в течение 60 дней. Изначально требования рассчитаны на получателей иммиграционных виз и на тех, кто подаёт заявки на вид на жительство в США . Отмечается, что отдельным документом предлагается ввести аналогичные меры и в отношении желающих получить обычную визу.

В случае принятия закона нововведения коснутся почти 15 миллионов человек. Речь идёт о тех, кто обращается за визой США ежегодно — это туристы, а также въезжающие с целью получения образования или бизнес-сотрудничества.