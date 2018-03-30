Ещё
Получателей виз США могут обязать предоставлять 5-летнюю историю в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Получателей виз США могут обязать предоставлять 5-летнюю историю в соцсетях 

Говорит Москва 37 минут назад
Общественное обсуждение новой инициативы Госдепа США будет идти в течение 60 дней. Изначально требования рассчитаны на получателей иммиграционных виз и на тех, кто подаёт заявки на вид на жительство в США. Отмечается, что отдельным документом предлагается ввести аналогичные меры и в отношении желающих получить обычную визу.
В случае принятия закона нововведения коснутся почти 15 миллионов человек. Речь идёт о тех, кто обращается за визой США ежегодно — это туристы, а также въезжающие с целью получения образования или бизнес-сотрудничества.
Говорит Москва: последние новости
NBC: Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что США выиграют в гонке вооружений В США отказались ставить памятник советским лётчикам В МИДе заявили о вмешательстве США в президентские выборы в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»134
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию562
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»132
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги80
Обнаженка глазами робота39
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение