В Питере мужчина кинул кофе в здание консульства США

В пятницу, 30 марта, мужчина в Санкт-Петербурге кинул стаканчиком с кофе в стену американского консульства.

Как сообщает РИА «Новости», около 11:00 неизвестный мужчина, находясь рядом со зданием дипведомства на Фурштатской улице, нецензурно требовал от американских дипломатов покинуть страну и снять флаг США. Позже мужчина кинул в стену консульства стакан из американской кофейни с кофе.

Отмечается, что к дебоширу подошли полицейские и потребовали показать документы. После проверки удостоверений неизвестно сопроводили внутрь здания консульства.