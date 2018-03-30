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В Питере мужчина кинул кофе в здание консульства США
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В Питере мужчина кинул кофе в здание консульства США 

ИД «Собеседник» 36 минут назад
В пятницу, 30 марта, мужчина в Санкт-Петербурге кинул стаканчиком с кофе в стену американского консульства.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что МИД РФ закрывает консульство США в Санкт-Петербурге.
Как сообщает РИА «Новости», около 11:00 неизвестный мужчина, находясь рядом со зданием дипведомства на Фурштатской улице, нецензурно требовал от американских дипломатов покинуть страну и снять флаг США. Позже мужчина кинул в стену консульства стакан из американской кофейни с кофе.
Отмечается, что к дебоширу подошли полицейские и потребовали показать документы. После проверки удостоверений неизвестно сопроводили внутрь здания консульства.
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