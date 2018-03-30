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Петербуржец бросил стакан с кофе в здание Генконсульства США
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Петербуржец бросил стакан с кофе в здание Генконсульства США 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Петербурге неизвестный бросил стаканчик с кофе в здание Генконсульства США на Фурштатской, 15. К мужчине практически сразу подошли охранники здания.
А из генконсульства США тем временем вывозят мебель. #СШАвПетербурге pic.twitter.com/fo723e1J7B— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 марта 2018 г.
США придется освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и особняк в Гродненском переулке, где расположена американская резиденция, пишет "Фонтанка".
Как пишет 30 марта Russia Today со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов. «В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — цитирует издание его слова.
Напомним, 29 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США 60 российских дипломатов, а также закроет консульство США в Петербурге. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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