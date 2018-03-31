Ещё
С генконсульства в Питере сняли флаг США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С генконсульства в Питере сняли флаг США 

Вести.Ru 34 минуты назад
Американские дипломаты спустили флаг на здании генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Двое сотрудников на балконе третьего этажа сняли флаг около половины восьмого вечера в субботу, пишет РИА Новости.
Ранее генконсул США в Петербурге сообщил о готовности вернуться в Штаты. Сотрудники миссии весь день упаковывали и перевозили документы и технику.
Россия закрыла генконсульство США в Петербурге в ответ закрытие представительства России в Сиэтле. Страны также выслали по 60 дипломатов.
Вести.Ru: последние новости
Генконсул США в Петербурге сообщил о готовности вернуться в Штаты Обыски в офисе "Кэмбридж Аналитики" продолжались 7 часов Новый милитаризм: как военные контролируют Америку
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог295
Полыхающая столичная высотка попала на видео116
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»440
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей49
Миллиардер Магомедов арестован11
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение