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В Белом доме и Пентагоне не стали разъяснять слова Трампа о возможном уходе США из Сирии
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В Белом доме и Пентагоне не стали разъяснять слова Трампа о возможном уходе США из Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: planet-today.ru
ВАШИНГТОН, 30 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители Белого дома и министерства обороны не стали давать детальных разъяснений высказываний президента США Дональда Трампа о возможном скором уходе американских сил из Сирии.
"Слова президента говорят сами за себя", — сказал в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.
В Пентагоне лишь заверили, что задачи у военных США в Сирии остаются прежними. «Наша миссия по разгрому ИГ (группировка „Исламское государство“, запрещена в РФ) не изменилась. За дополнительными комментариями насчет высказываний президента я рекомендую вам обратиться в Белый дом», — в свою очередь заявил ТАСС представитель оборонного ведомства майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.
Трамп, выступая 29 марта в городе Ричфилд в штате Огайо, заявил, что США сейчас «вышибают дух из ИГ в Сирии» и могут уйти оттуда «очень скоро», позволив «другим людям позаботиться» о ситуации в арабской республике. Эти слова в целом противоречили прежней позиции американской администрации.
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 Ещё 4 источника 
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