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В Госдепе отреагировали на закрытие генконсульства США в Петербурге
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В Госдепе отреагировали на закрытие генконсульства США в Петербурге 

Газета.Ru 7 часов назад
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге отразится прежде всего на самих россиянах, которым нужна виза для поездок США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нашим приоритетом должно быть, будь то там (в России) или в любой другой стране, иметь дело с американскими гражданами в первую очередь. Таким образом, мы сможем работать, чтобы помочь американским гражданам. Это, безусловно, подрывает нашу способность делать это, но это всегда является нашим приоритетом. Но, конечно, визовые и консульские операции будут затронуты этим (закрытием генконсульства)", — заявила она.
Она также добавила, что генконсульство в Петербурге занималось в том числе выдачей виз россиянам и проведением собеседований с ними.
Ранее в МИД России заявили, что американские представители должны освободить здание генконсульства Петербурге не позднее 31 марта.
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В Кремле объяснили, почему необходима личная встреча Путина и Трампа МИД: дипломаты США должны покинуть Россию до 5 апреля МИД: представители США должны освободить генконсульство в Петербурге не позднее 31 марта
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