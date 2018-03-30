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Из Екатеринбурга выставят сотрудников генконсульства США
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Из Екатеринбурга выставят сотрудников генконсульства США 

Уралинформбюро 35 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Зеркальный ответ Штатам.
60 сотрудников дипломатического корпуса США — 58 в Москве и два в Екатеринбурге — должны до 5 апреля 2018 года покинуть Россию. Помимо этого будет закрыто американское генконсульство в Санкт-Петербурге. Его сотрудникам предписано освободить здание к 31 марта. Таковы зеркальные меры, принятые Москвой в ответ на высылку 60 работников российских дипмиссий Вашингтоном, передает "Уралинформбюро".
Аналогичная пропорция будет действовать и в отношении других государств, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Также он приравнял поведение Запада, якобы вызванное отравлением Скрипаля, к глумлению над международным правом и в очередной раз отметил отсутствие какой-либо причастности Москвы к гибели экс-полковника ГРУ.
"Для того чтобы добиться нормального разговора, для того чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", — цитирует министра RT.
Стоит отметить, что за закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге проголосовали большинство пользователей соцсетей. Опрос был инициирован посольством России в Вашингтоне, в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле. Мнение жителей РФ поддержал МИД.
Ранее по теме: Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге Россияне просят закрыть Генконсульство США в Санкт-Петербурге МИД рекомендует лишить США консульства в Санкт-Петербурге
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