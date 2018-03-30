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США до сих пор не нашли причин акустических атак на дипломатов на Кубе
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США до сих пор не нашли причин акустических атак на дипломатов на Кубе 

ТАСС 24 минуты назад
ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты до сих пор не смогли выяснить причины неких акустических атак, в результате которых на Кубе якобы пострадали американские дипломаты. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Расследование продолжается
"Правительство Соединенных Штатов по-прежнему не уверено относительно того, кто или что стало причиной причинения вреда здоровью 24 наших сотрудников посольства на Кубе. Расследование продолжается. Мы его не бросим", — сказала она.
Дипломат напомнила, что в конце 2017 года было принято решение вернуть на родину часть сотрудников дипмиссии. «Мы работаем там при сокращенной численности [дипломатического] персонала», — пояснила она, добавив, что из-за возможной угрозы здоровью члены семей сотрудников посольства на Кубе остаются в США.
Науэрт подчеркнула, что пока Вашингтон «не знает, что стало причиной» ухудшения здоровья дипломатов, «тяжело принимать меры по предотвращению [подобных] атак». Она рассказала, что остальным сотрудникам американских дипмиссий по всему миру рекомендовано при подобных симптомах обращаться напрямую в Госдепартамент.
Сейчас в посольстве США на Кубе работают 18 дипломатов. В связи с сокращением персонала дипмиссия приостановила выдачу виз и занимается исключительно оказанием экстренной помощи американским гражданам. Обратиться за американской визой кубинцы могут только в посольства США в других странах.
Инциденты с дипломатами
Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американской печати акустическими атаками, в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 24 американских дипломата. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Врачи позже подтвердили наличие у них этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.
Американские власти возложили на Кубу ответственность за инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.
Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически отвергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. Кроме того, власти островного государства ставят под сомнение сам факт того, что дипломаты действительно подверглись на Кубе каким-либо атакам.
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