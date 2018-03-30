Глава нацразведки США опасается кибератаки, сравнимой с терактами 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК , 30 марта. / ТАСС /. Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что одну из наиболее серьезных угроз для США представляет кибератака, сравнимая по масштабу с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом он заявил в четверг во время выступления в Техасском университете в Остине, трансляция велась на сайте учебного заведения.

Коутс сравнил инструменты, которыми пользуются хакеры, с оружейными системами. По его словам, «одним нажатием клавиши можно осуществить мощную атаку на нашу [американскую] финансовую систему, энергосистемы, на жизненно важную инфраструктуру». По словам главы нацразведки, есть две угрозы, которые «не дают ему спать по ночам», это «угроза какого-либо обмена ядерными ударами», а также «11 сентября в киберсфере».

Директор ведомства отметил, что США следует не только разрабатывать средства защиты в этой сфере, но и готовить возможные ответные шаги. «Думаю, мы делаем в этой сфере недостаточно», — добавил он.

Коутсу также был задан вопрос, расценивает ли он приписываемое России вмешательство в американские выборы как аналогию терактов 11 сентября в киберпространстве. «Нет, я не приравниваю это к 11 сентября в киберсфере, так как [в результате терактов] 11 сентября погибли три тысячи человек», — ответил он. «О чем я беспокоюсь, так это о том, что у нас произойдет в киберсфере нечто такое, что будет сравнимо или превзойдет 11 сентября», — добавил Коутс.