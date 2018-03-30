Глава нацразведки США полагает, что высылка дипломатов РФ выгодна для Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК , 30 марта. / ТАСС /. Директор американской Национальной разведки Дэниел Коутс считает, что в конечном счете Вашингтону выгодна высылка российских дипломатов из США , даже с учетом ответных шагов Москвы , и не исключает дополнительных мер. Об этом он заявил в четверг во время выступления в Техасском университете в Остине, трансляция велась на сайте учебного заведения.

Говоря высылке из США российских дипломатов, Коутс утверждал: «Мы дали старт значительной программе с целью отправки домой их агентов. К нам присоединились наши западные союзники и другие страны по всему миру. Думаю, цифры продолжат расти».