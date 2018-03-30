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Глава нацразведки США полагает, что высылка дипломатов РФ выгодна для Вашингтона
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Глава нацразведки США полагает, что высылка дипломатов РФ выгодна для Вашингтона 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Директор американской Национальной разведки Дэниел Коутс считает, что в конечном счете Вашингтону выгодна высылка российских дипломатов из США, даже с учетом ответных шагов Москвы, и не исключает дополнительных мер. Об этом он заявил в четверг во время выступления в Техасском университете в Остине, трансляция велась на сайте учебного заведения.
Говоря высылке из США российских дипломатов, Коутс утверждал: «Мы дали старт значительной программе с целью отправки домой их агентов. К нам присоединились наши западные союзники и другие страны по всему миру. Думаю, цифры продолжат расти».
"Сегодня они [Россия] объявили, что в ответ высылают такое же число, что и мы", — сказал Коутс. «Это идет нам на пользу», — добавил он, пояснив, что в США якобы «гораздо больше» сотрудников российских разведывательных служб, чем их американских коллег в России.
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