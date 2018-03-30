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СМИ: посол РФ в США просил сенатора Хэтча помочь организовать встречи в Вашингтоне
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СМИ: посол РФ в США просил сенатора Хэтча помочь организовать встречи в Вашингтоне 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов просил сенатора-республиканца Оррина Хэтча помочь с организацией встреч с другими американскими законодателями и должностными лицами высокого ранга. С таким утверждением в четверг выступила газета Politico, в распоряжении которой оказалось письмо, якобы направленное члену верхней палаты Конгресса главой российской дипмиссии.
Послание, согласно публикации Politico, датировано 9 марта, было отправлено через два дня после личной встречи Антонова и Хэтча. «Я был бы очень благодарен вам за совет о том, как развить контакты с членами Конгресса США, министерствами и ведомствами, а также за ваше возможное содействие в организации таких встреч», — говорится в тексте письма, цитату из которого приводит издание.
Антонов отмечает, пишет Politico, что он сталкивается с трудностями «при налаживании контактов с должностными лицами США высокого ранга». «Многие просьбы о встрече с руководством американских ведомств и членами Конгресса либо оставались без ответа, либо отклонялись без объяснения причин», — сказано в письме дипломата, которое цитирует издание. Запросы, в частности, были направлены помощникам вице-президента Майкла Пенса, министра энергетики Рика Перри, а также главе министерства финансов США Стивену Мнучину, министру торговли Уилбуру Россу, министру юстиции и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, директору ФБР Кристоферу Рэю и другим, пишет Politico.
В самом посольстве России в США корреспонденту ТАСС заявили, что не комментируют утечки в СМИ.
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