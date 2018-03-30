СМИ: посол РФ в США просил сенатора Хэтча помочь организовать встречи в Вашингтоне

США ВАШИНГТОН, 29 марта. / ТАСС /. Посол России Анатолий Антонов просил сенатора-республиканца Оррина Хэтча помочь с организацией встреч с другими американскими законодателями и должностными лицами высокого ранга. С таким утверждением в четверг выступила газета Politico, в распоряжении которой оказалось письмо, якобы направленное члену верхней палаты Конгресса главой российской дипмиссии.

Послание, согласно публикации Politico, датировано 9 марта, было отправлено через два дня после личной встречи Антонова и Хэтча. «Я был бы очень благодарен вам за совет о том, как развить контакты с членами Конгресса США , министерствами и ведомствами, а также за ваше возможное содействие в организации таких встреч», — говорится в тексте письма, цитату из которого приводит издание.

В самом посольстве России в США корреспонденту ТАСС заявили, что не комментируют утечки в СМИ.