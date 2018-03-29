Госдеп не знает о причине закрытия консульства в Петербурге

Госдеп не знает, почему Россия решила закрыть генконсульство в Петербурге

"Я не знаю. Вам нужно спросить об этом российские власти, которые приняли такое решение", — ответила она на вопрос журналистов, почему был выбран именно Санкт-Петербург.

В четверг стало известно, что российские власти приняли решение о закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге в ответ на действия американских властей, таким образом, сбылся прогноз пользователей Twitter, которые на странице российского посольства в США проголосовали именно за закрытие этой дипмиссии.

Как ранее передал корреспондент РИА Новости, около 20.10 мск посол США в РФ Джон Хантсман в сопровождении сотрудников посольства вышел из здания МИД России , сел в посольский внедорожник и уехал. Дипломат не стал отвечать на вопросы СМИ. Также сообщалось, что ему было объявлено об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из США и закрытие российского генконсульства в Сиэтле. О том, что Хантсман был вызван с этой целью в МИД, ранее сообщил глава министерства Сергей Лавров . По его словам, Россия высылает 60 дипломатов и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге.

Во вторник стало известно, что пользователи сети Twitter в ходе опроса, организованного посольством РФ в США, проголосовали за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге: за это решение высказалась почти половина респондентов — 47%.

Как следует из итогов голосования, чуть меньше (35% респондентов) высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге , 18% — за закрытие дипмисии во Владивостоке . Всего в голосовании участие приняли 57,5 тысячи человек. Сообщение было ретвитнуто 2,9 тысячи раз.

Посольство России в США после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле предложило в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России читатели считают нужным закрыть в ответ.

Норвегия, Ранее ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско , а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Кроме того, госдепартамент заявлял, что решение принималось, исходя из принципа паритета. То есть количество дипмиссий у двух стран должно быть одинаковым. В настоящий момент после того, как было принято решение о закрытии генконсульства в Сиэтле, паритет был нарушен.