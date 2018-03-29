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Эксперт ожидает продолжения «дипвойны» России и США
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Эксперт ожидает продолжения «дипломатической войны» России и США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обмен дипломатическими ударами не завершится после того, как Москва объявила американскому послу Джону Хантсману о том, что закрывает консульство США в Санкт-Петербурге и высылает 60 дипломатов в ответ на аналогичные шаги Вашингтона, полагает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Ранее в четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года.
Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта. Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".
"На мой взгляд, после закрытия консульства в Петербурге я бы весьма ожидал закрытия нашего консульства в Нью-Йорке", — сказал Лукьянов.
Как напомнил собеседник агентства, ранее Соединенные Штаты предупреждали о том, что могут предпринять дополнительные шаги, если Москва ответит на высылку российских дипломатов из США.
"Кроме того Сиэтл и Санкт-Петербург — это, безусловно, неравновесные населенные пункты. Поэтому вполне возможно, что они будут отвечать на Санкт-Петербург городом аналогичной значимости. Дальше наши будут тоже отвечать и такими темпами генконсульств взаимных у нас скоро не будет. Останутся только посольства", — отметил политолог.
В то же время он предположил, что закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге и сокращение числа дипломатов скажется на выдаче американских виз россиянам.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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