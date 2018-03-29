Американские дипломаты покинут Россию до 5 апреля

Персонами нон грата в общей сложности объявлены 60 американских дипломатов, среди которых 58 сотрудников посольства в Москве и два представителя генконсульства в Екатеринбурге

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, — заявили в министерстве. — Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года".

Сегодня вечером на Смоленскую площадь был вызван американский посол Джон Хантсман . Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков довел до него содержание ответных мер Москвы и передал главе американской дипмиссии ноту протеста.

Кроме того, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства сообщил американскому представителю о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге

"Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", — говорится в заявлении МИД РФ.

Российский дипломат потребовал от Хантсмана разъяснить публичные высказывания посла о возможности ареста российских государственных активов в США. «Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности», — пояснили на Смоленской площади.

Ханстману разъяснено, что «в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России». Американской стороне предложено «прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».