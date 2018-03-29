Россия предложила США прекратить разрушение отношений

Россия предложила США прекратить безрассудное разрушение отношений

"Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что нота протеста в связи с решением США выслать российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле, была передана американскому послу в Москве Джону Хантсману . Ведомство назвало эти действия США "возмутительными и необоснованными".

Ранее власти США в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Российским дипломатам было предписано покинуть США в течение недели — до 2 апреля.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.