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Россия предложила США прекратить разрушение отношений
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Россия предложила США прекратить безрассудное разрушение отношений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва предложила Вашингтону прекратить безрассудные действия по разрушению отношений России и США, сообщило в четверг министерство иностранных дел РФ.
"Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что нота протеста в связи с решением США выслать российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле, была передана американскому послу в Москве Джону Хантсману. Ведомство назвало эти действия США "возмутительными и необоснованными".
Ранее власти США в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Российским дипломатам было предписано покинуть США в течение недели — до 2 апреля.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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