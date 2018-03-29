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США готовы принять новых российских дипломатов
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США готовы принять новых российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двери США для новых дипломатов открыты, ограничений по числу российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
"Наши двери открыты", — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли приехать новые российские дипломаты в США.
По словам чиновника, у Вашингтона "нет лимита по числу" российских дипломатов, принимаемых американской стороной.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.
РИА Новости: последние новости
В администрации США назвали высылаемых российских дипломатов шпионами США не будут разглашать детали расследования "дела Скрипаля" США нанесли авиаудар по ливийскому оазису Убари, обезвредив двух боевиков
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