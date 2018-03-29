Посольство США объяснило невыдачу виз российским спортсменам очередью на собеседование

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Посольство США в Москве не смогло выдать визы сборной РФ по вольной борьбе из-за большой очереди на собеседование с американским консулом. Об этом в четверг заявил заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

"Мы не отказали в выдаче виз. Мы не могли пригласить их на собеседование… Наш закон требует, чтобы каждый человек, который получает визу, прошел через личное собеседование с американским консулом. Нет исключений, нельзя это делать без собеседования", — заявил американский дипломат.

"Если бы им (спортсменам) дали возможность (пройти) собеседование, это означало бы, что другой российский гражданин, который подал (заявление) намного раньше, потерял бы свое место. Это несправедливо", — добавил Годфри.