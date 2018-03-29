США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова

"Мы планируем говорить с ними об этом", — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах денуклеаризации Корейского полуострова.

Науэрт отметила, что США «надеются на серьезный настрой» Пхеньяна по этому вопросу.