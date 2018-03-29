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США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова
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США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова 

РИА Новости 38 минут назад
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова, надеются на серьезный настрой Пхеньяна по этому вопросу, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
"Мы планируем говорить с ними об этом", — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах денуклеаризации Корейского полуострова.
Науэрт отметила, что США «надеются на серьезный настрой» Пхеньяна по этому вопросу.
По словам американского дипломата, саммит 27 апреля между Сеулом и Пхеньяном создает базу для переговоров США и Северной Кореи.
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