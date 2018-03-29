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Ситуация с ядерной проблемой Корейского полуострова развивается в «правильном направлении» — Белый дом
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Ситуация с ядерной проблемой Корейского полуострова развивается в «правильном направлении» — Белый дом 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Вашингтон, 29 марта /Синьхуа/ — Ситуация с ядерной проблемой Корейского полуострова развивается в «правильном направлении», и американская сторона относится к этому с осторожным оптимизмом и продолжит содействовать этому процессу. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Она отметила на пресс-конференции, что американская сторона считает, что ядерная проблема Корейского полуострова развивается в «правильном направлении», был достигнут существенный прогресс и США собираются продолжать двигаться вперед в этом процессе.
Говоря о неофициальном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, С. Сандерс заявила, что это стало позитивным сигналом.
Она сообщила, что США будут относиться к данному процессу с осторожным оптимизмом и прикладывать усилия для содействия встрече президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына к концу мая. США надеются на скорейшее проведение встречи лидеров США и КНДР, но также хотят гарантировать, что встреча состоится надлежащим образом. —0—
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