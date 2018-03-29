Ситуация с ядерной проблемой Корейского полуострова развивается в «правильном направлении» — Белый дом 

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Иностранные воздушные силы нанесли авиаудар по местонахождению террористов на юге Ливии

Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США С. Мнучином

Д. Трамп и Т. Эрдоган по телефону обсудили региональную ситуацию и американо-турецкие отношения