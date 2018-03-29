Ханстман допустил возможность расширения американских санкций против России

"Я никогда раньше не видел, чтобы республиканцы и демократы были так единодушны по вопросу этих санкций. Так что те меры, о которых министерство финансов госдепартамент доложили конгрессу, были всего лишь исполнением этого закона", — заявил Хансман в интервью РБК.

"Теперь дело за конгрессом, который будет работать над этим вопросом вместе с исполнительной властью… Посмотрим, но если вспомнить результаты голосования — 98% против 2% — стоит ожидать больше требований со стороны конгресса в отношении выполнения санкций. Я не думаю, что в этом могут быть какие-то сомнения. Когда это произойдет и кого это коснется — в данный момент я не располагаю такой информацией", — подчеркнул посол США.

США ранее расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.