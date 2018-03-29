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Посольство: США готовы ответить на закрытие консульства в Петербурге
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Посольство: США готовы ответить на закрытие консульства в Петербурге 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, МИД РФ предложил закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. По данным газеты «Известия», соответствующее предложение будет направлено президенту России для окончательного решения.
В посольстве США в Москве заявили НСН, что американская дипмиссия готова к любым действиям России и оставляет за собой право на ответные меры.
«Позвольте внести ясность: Соединенные Штаты предприняли данные шаги в ответ на нападение России на нашего ближайшего союзника — Великобританию, и на повторяющуюся схему дестабилизирующих действий на территории США и других государств. Мы оставляем за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия, которые мы совершенно обоснованно предприняли», — заявила НСН пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.
Ранее российское посольство в США запустило онлайн-опрос в Twitter, поинтересовавшись у американцев, какое консульство США лучше закрыть в России. Лидирующим вариантом ответа стало диппредставительство в Санкт-Петербурге.
Напомним, в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании 4 марта, США выслали 60 российских дипломатов и объявили о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.
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