Посольство: США готовы ответить на закрытие консульства в Петербурге 

В ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, МИД РФ предложил закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. По данным газеты «Известия», соответствующее предложение будет направлено президенту России для окончательного решения.
В посольстве США в Москве заявили НСН, что американская дипмиссия готова к любым действиям России и оставляет за собой право на ответные меры.
«Позвольте внести ясность: Соединенные Штаты предприняли данные шаги в ответ на нападение России на нашего ближайшего союзника — Великобританию, и на повторяющуюся схему дестабилизирующих действий на территории США и других государств. Мы оставляем за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия, которые мы совершенно обоснованно предприняли», — заявила НСН пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.
Ранее российское посольство в США запустило онлайн-опрос в Twitter, поинтересовавшись у американцев, какое консульство США лучше закрыть в России. Лидирующим вариантом ответа стало диппредставительство в Санкт-Петербурге.
Напомним, в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании 4 марта, США выслали 60 российских дипломатов и объявили о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.