Посольство: США готовы ответить на закрытие консульства в Петербурге

В ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле, МИД РФ предложил закрыть консульство США Санкт-Петербурге . По данным газеты «Известия», соответствующее предложение будет направлено президенту России для окончательного решения.

В посольстве США в Москве заявили НСН, что американская дипмиссия готова к любым действиям России и оставляет за собой право на ответные меры.

«Позвольте внести ясность: Соединенные Штаты предприняли данные шаги в ответ на нападение России на нашего ближайшего союзника — Великобританию , и на повторяющуюся схему дестабилизирующих действий на территории США и других государств. Мы оставляем за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия, которые мы совершенно обоснованно предприняли», — заявила НСН пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

Ранее российское посольство в США запустило онлайн-опрос в Twitter, поинтересовавшись у американцев, какое консульство США лучше закрыть в России. Лидирующим вариантом ответа стало диппредставительство в Санкт-Петербурге.