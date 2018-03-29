Ещё
Fox: при Обаме Белый дом, ЦРУ, ФБР и демократы координировали шаги в расследовании по РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Fox: при Обаме Белый дом, ЦРУ, ФБР и демократы координировали шаги в расследовании по РФ 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Должностные лица высокого ранга в Белом доме, ЦРУ, ФБР, министерстве юстиции и фракции демократов в Сенате Конгресса координировали действия между собой на раннем этапе расследования приписываемого команде Дональда Трампа сговора с Россией в 2016 году. На это указывают новые копии sms-переписки контрразведчика ФБР Питера Стржока и юриста минюста Лизы Пейдж, сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники в Конгрессе.
Ряд законодателей-республиканцев предоставил телеканалу информацию, которая «ясно указывает» на координацию между бывшим руководителем аппарата сотрудников Белого дома (при президенте Бараке Обаме) Денисом Макдоноу, бывшим лидером демократов в Сенате Гэрри Ридом и экс-директором ЦРУ Джоном Брэннаном. Информация противоречит заявлениям Обамы о невмешательстве администрации в ход расследования, начатого ФБР.
В частности, 2 августа 2016 года Стржок sms-сообщением посоветовал Пейдж избегать угрозы огласки документов, которые ей приходится подписывать, и предупреждал о возможной проверке со стороны Конгресса. На следующий день контрразведчик поделился обеспокоенностью заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба (уволен в середине марта 2018 года) по поводу контроля над информацией о расследовании упомянутого сговора. Примерно в то же время Брэннан поставил членов Конгресса в известность о возможности попыток вмешаться извне в ход предвыборной кампании в стране.
Согласно публикации, 8 августа 2016 года Стржок сообщил о получении приказа подготовить докладную записку для руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Контрразведчик хотел, чтобы сначала с запиской ознакомился директор ФБР (Джеймс Коми), а уж потом передавать ее Макдоноу для использования во время совещания в Белом доме.
Контрразведчик ФБР Стржок и Пейдж обменивались нелицеприятными оценками деятельности Трампа, отмечала газета The Wall Street Journal. Сторонники президента считают данное обстоятельство иллюстрацией того, что ФБР во время предвыборной кампании действовало против республиканского кандидата в президенты и негласно поддерживало его соперницу Хиллари Клинтон.
ТАСС: последние новости
Рябков: говорить о контактах с Помпео можно после его утверждения на пост госсекретаря США NYT: власти США вновь захотели обязать производителей дать им доступ к смартфонам Япония выступает за расширение предварительных условий для встречи лидеров США и КНДР
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева538
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ281
Британцы ужаснулись супероружию России246
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине660
Россияне в США боятся оказаться в западне72
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение