Бывшего агента ФБР обвинили в утечке секретных документов

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против бывшего агента ФБР штата Миннесота Терри Джемса Олбери за передачу секретных сведений журналистам. Об этом пишет газета Star Tribune со ссылкой на обвинительный акт.

По данным издания, Олбери обвиняют по двум пунктам за распространение секретных сведений, связанных с обороной страны. Сообщается, что он передал журналистам документы о квалификации информантов и сведения об угрозах «отдельной» страны Ближнего Востока.

Отмечается, что обвинение не указало имен журналистов или названия издания, однако указаны сроки утечек: считается, бывший агент передавал секретные сведения с февраля 2016 года по 31 января 2017 года.

Ранее бывший замдиректора ФБР заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.