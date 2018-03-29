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CNN: назначение экс-помощника Обамы в руководство Netflix не понравилось зрителям
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CNN: назначение экс-помощника Обамы в руководство Netflix не понравилось зрителям 

ТАСС 58 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший помощник 44-го президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс вошла в совет директоров американской компании потокового видео Netflix. Райс также занимала должность постоянного представителя США при ООН в 2009-2013 годы.
"Мы рады приветствовать Райс в совете директоров Netflix", — заявил в связи с этим основатель компании Рид Хэйстингс. «На протяжении десятилетий она занималась сложными, комплексными мировыми проблемами, продемонстрировав ум, честность и проницательность. Мы ожидаем, что ее опыт и мудрость принесут нам благо», — добавил он.
Как отметила телекомпания CNN, зрители Netflix в соцсетях восприняли назначение совсем иначе, припомнив то, что Райс в свое время попалась на лжи во время разбирательства обстоятельств нападения на базу ЦРУ в Ливии. Одни пользователи назвали нового члена совета директоров компании лгуньей, другие — представительницей коррупции во власти при Обаме. Другие не без опаски сочли назначение предвестником съемок нового шоу с Обамой, а также предложили ввести в состав руководства компании финансиста с неоднозначной репутацией — Джорджа Сороса.
Ранее газета The New York Times информировала, что Барак Обама ведет переговоры с Netflix по поводу своего участия в съемках серии шоу. Netflix готова заплатить солидные деньги 56-летнему Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет представлен исключительно в режиме потокового видео. Сумма, оговоренная в проекте контракта, не раскрывалась. Согласно сведениям издания, Обама не планирует в рамках данного проекта комментировать нападки на него со стороны действующего президента Дональда Трампа.
В сентябре 2012 года боевики атаковали базу ЦРУ в ливийском Бенгази, имевшую статус дипломатической миссии США. В результате нападения погибли четыре американца, включая посла Кристофера Стивенса. В свое время газета The Washington Post информировала, что Райс, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр убедили Обаму в целесообразности бомбардировок Ливии якобы для предотвращения гуманитарной катастрофы в Бенгази.
Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года сервис производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых «Карточный домик» (House of Cards), «Очень странные дела» (Stranger Things), «Сорвиголова» (Daredevil), «Нарко» (Narcos). В июле прошлого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.
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