Трамп назначил главврача Белого дома министром по делам ветеранов

Об этом он написал в своем Twitter. «Я рад объявить, что хочу выдвинуть глубокоуважаемого адмирала Ронни Джексона новым министром по делам ветеранов», — сообщил американский лидер. Он добавил, что замминистра обороны США по вопросам личного состава и боеготовности Роберт Уилки временно будет исполняющим обязанности министра.

«Я благодарен Дэвиду Шалкину за его службу стране и нашим прекрасным ветеранам», — заключил он.

Барака Обамы. В заявлении Белого дома говорится, что Джексон служил в ВМС США и Корпусе морской пехоты военным врачом. С 2005 года он отвечал за медицинскую помощь американским военнослужащим во время операции «Иракская свобода», а затем работал в Белом доме при администрациях Джорджа Буша-младшего

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