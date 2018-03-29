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Трамп назначил главврача Белого дома министром по делам ветеранов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Трамп назначил главврача Белого дома министром по делам ветеранов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом он написал в своем Twitter. «Я рад объявить, что хочу выдвинуть глубокоуважаемого адмирала Ронни Джексона новым министром по делам ветеранов», — сообщил американский лидер. Он добавил, что замминистра обороны США по вопросам личного состава и боеготовности Роберт Уилки временно будет исполняющим обязанности министра.
«Я благодарен Дэвиду Шалкину за его службу стране и нашим прекрасным ветеранам», — заключил он.
В заявлении Белого дома говорится, что Джексон служил в ВМС США и Корпусе морской пехоты военным врачом. С 2005 года он отвечал за медицинскую помощь американским военнослужащим во время операции «Иракская свобода», а затем работал в Белом доме при администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.
Как ранее писал «ФедералПресс», официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сравнила Россию с «чудовищем из морских глубин».
Фото: Wikimedia, Michael Vadon
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