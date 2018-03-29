Ещё
В США отказали Саудовской Аравии в отклонении исков по теракту 11 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США отказали Саудовской Аравии в отклонении исков по теракту 11 сентября 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке в среду отказал в ходатайстве представителям Саудовской Аравии, которые просили отклонить иски родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, передает издание Middle East Eye.
Как уточняет издание, решение было принято на основе американского закона «Справедливость против спонсоров терроризма» (JASTA) от 2016 года, который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета, позволяя семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства.
Родственники погибших в своих исках указывают, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им «помощь и содействие».
Теракты 11 сентября 2001 года были совершены членами группировки «Аль-Каида»* в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. В результате погибли около трех тысяч человек. Власти Саудовской Аравии отрицают свою причастность к преступлениям и выступают против распространения на них соответствующего закона США.
* Запрещенная в России террористическая организация
РИА Новости: последние новости
Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды"* в Ливии Экс-дипломат: США подошли к "самому опасному моменту в истории" Самая ястребиная администрация: США идут на торгово-дипломатическую войну
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева430
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ127
В РФ изменят налоги для самозанятых граждан11
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине615
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»4
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение