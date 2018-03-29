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Суд США отказался отклонить иск к Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд США отказался отклонить иск к Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Американский окружной судья в Манхэттене отказался удовлетворить требование Саудовской Аравии о прекращении судебного процесса по делу о помощи арабской страны в подготовке теракта 11 сентября в Нью-Йорке, передает Reuters.
Окружной судья Манхэттена Джордж Дэниелс считает, что в исках к Саудовской Аравии «четко сформулировано разумное основание» — оно позволяет продолжать дело по Закону о борьбе со спонсорами терроризма от 2016 года. По данным суда, почти все террористы были подданными Саудовской Аравии, и поэтому жертвы теракта могут рассчитывать на компенсации со стороны государства.
Также он отметил, что с двух банков страны и строительной компании, которую обвиняли в помощи террористам, сняты обвинения.
В 2017 году сообщалось, что в американской школе извинились за задачу о теракте 11 сентября.
В результате терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли около 3 тыс. человек. Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо причастность к нападениям.
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