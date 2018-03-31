NBC: спецпрокурор США вызвал известного сторонника Трампа на допрос

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Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро

Суд во Флориде оправдал вдову американца, застрелившего 49 человек в ночном клубе

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