Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило работу

Вашингтон 26 марта объявил о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле на фоне отравления в Солсбери Скрипаля и его дочери. Ряд западных стран обвинил в инциденте Россию. Москва причастность к отравлению Скрипаля отвергает. Решения о высылке дипломатов принял также ряд других стран Запада.

Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило работу вечером в пятницу по местному времени (03:00 мск 31 марта). В результате у России и США остается по два генкосульства (кроме консульских отделов посольств в столицах).

Владивостоке. В Соединенных Штатах продолжают работу генконсульства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне, в России — генконсульства США в Екатеринбурге

Последние дни Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 29 марта объявил об ответных мерах России на действия Вашингтона. Они предусматривают высылку 60 дипломатов США до 5 апреля и закрытие американского генконсульства в Санкт-Петербурге не позднее 31 марта. Вечером в четверг об этих шагах было объявлено послу США в РФ Джону Хантсману . В соответствии с предписанием российского внешнеполитического ведомства , американское представительство в Санкт-Петербурге в субботу прекратило работу.

Два дня с момента объявления об ответных мерах американские дипломаты готовились к отъезду. Генконсульство с пятницы было закрыто для посетителей, дипломаты вывозили из здания на Фурштатской улице офисную технику, картины, коробки. Часть вещей сотрудники дипмиссии перевезли в здание резиденции генконсула в Гродненском переулке, которое, как уточнили в МИД РФ, также должно быть освобождено.

Вечером в субботу сотрудники дипмиссии США сняли со здания американский флаг. «Мы готовы уехать», — заявил журналистам генконсул Соединенных Штатов Томас Лири.

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге работало с 1972 года, оно занималось в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включал десять субъектов РФ, охватывая, помимо Санкт-Петербурга, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелия , а также Ненецкий автономный округ . По данным Госдепартамента США, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.

Визы и бизнес

Значительных изменений в жизни Санкт-Петербурга, согласно мнению представителей властей и бизнеса, после закрытия генконсульства не произойдет. В туристических компаниях отмечают, что получить американскую визу в генконсульстве США в Санкт-Петербурге и раньше было сложно из-за больших очередей, так что жители города обращались в американские представительства в прибалтийских странах и Финляндии

"Закрытие ухудшит ситуацию незначительно. По сути дела, она [ситуация] не ухудшает его катастрофически, потому что и так этой возможности — получить первичную туристическую визу — практически не было. Можно же получать визу в американском консульстве другой страны, соответственно, наши петербуржцы предпочитают Ригу, в первую очередь, и Таллин , во вторую очередь. Люди, обращающиеся за первичной визой, уже в принципе не могли записаться [на собеседование], потому что очередь была огромной", — сообщил ТАСС заместитель директора Северо-западного регионального отделения Российского союза туристической индустрии (РСТ) Павел Румянцев

Обращаться в другие страны или в Москву придется и проживающим в Санкт-Петербурге гражданам США. По данным городских властей, их насчитывается около 1 тыс. человек.

В комитете по внешним связям Санкт-Петербурга признали, что генконсульство активно поддерживало интересы американского бизнеса, так что прекращение его работы может обернуться снижением уровня деловых контактов, но это ударит также по интересам Соединенных Штатов. «Ввиду того, что диппредставительство активно поддерживало интересы американского бизнеса в городе, представляется, что для американской стороны изменения могут коснуться деловых контактов», — сказали в комитете.

По информации Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге, в городе действуют около 40 американских компаний. Однако товарооборот между США и Петербургом в 2017 году при работающем генконсульстве значительно снизился по сравнению с 2016 годом — с $2,9 млрд до $2,2 млрд